Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yapı denetim sisteminde sıkıntı olduğunun altını çizerek, bu sene yasa değişikliği yapacaklarını söyledi. Özhaseki, "Müteahhit-yapı denetim firması pazarlıkları da bitmiş olacak" diye konuştu. Özhaseki burada yaptığı sunumda ulusal ve uluslararası projeler kapsamında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara illerinin de içinde bulunduğu toplam 25 ilin gürültü haritalarının tamamlandığını belirterek, "2019 yılına kadar 41 ilin daha Gürültü Haritaları tamamlanacak" diye konuştu.

151 MİLYON LİRA CEZA

2017 yılının 11 ayında gerçekleştirilen 45 bin 945 çevre denetimi yapıldığını kaydeden Özhaseki, "3 bin 107 tesise 151 milyon 325 bin 574 lira idari yaptırım cezası uygulandı. 286 tesisin faaliyeti durduruldu" diye konuştu. 52 farklı ilde 209 adet riskli alanda çalışmalarımı sürdürdüklerini ifade eden Özhaseki, " Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayısı 639 bin adet. Ülke genelinde 524 bin adet konutu yeniliyoruz. 28 ilde 121 adet kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, 6 ilde 9 adet yenileme alanı ilan edildi. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı, proje ve faiz desteği olarak 5 milyar 155 milyon lira kaynak kullanıldı" açıklaması yaptı.

"YASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Yapı denetim firmalarına verilen cezalar anımsatılan Özhaseki, "Yapı denetim sisteminde sıkıntı var. Çok iyi niyetle ortaya çıkmış olan bir kurum. Çok doğru bir çalışma aslında. Yasayı değiştireceğiz bu sene içinde. Yaşanan sorunlar da bitmiş olacak" diye konuştu.

Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılar hakkında bir soruyu yanıtlayan Özhaseki, "Kaçak yapı sadece Ayder Yaylası'na has bir şey değil. Oralardaki yapılaşma çok daha önceye dayanır" dedi. İstanbul'daki kaçak yapılaşmanın bir haritası olduğunu belirten Özhaseki, "İstanbul'u bu hale getirenler neden üstlerine hiç suçu almıyorlar? Bu hale getirenler 4 dönem CHP belediyesi. 60'lı, 70'li, 80'li, 94'e kadar CHP var" dedi. Parsel bazlı yoğunluk artışlarının yasaklanacağını ifade eden Bakan Özhaseki, "Bu adalet duygusunu da sarsıyor. İmar Yasalarını meclis'te kanun halinde milletin önüne koyacağız. Bir taraftan bizim yazdığımız yönetmelikleri devam ettireceğiz" diye konuştu.

YATAY MİMARİYE GEÇİLİYOR

"Sayın Cumhurbaşkanımız eğer yeni bir planlama yapılıyorsa, kamu, TOKİ, maliye eliyle yapılıyorsa 5 katı asla geçmez" diye konuşan Özhaseki, "Belediyeler yeni alan açıyorlarsa 5 katı geçmez. Yeni bir imar adası çıkmışsa, hukuki sonuç doğurmuyorsa 5 katı geçmesin emri var" dedi. (Akşam)

Kaynak: haberinburada