BAKAN ÖZHASEKİ RAKAM VERDİ! 10 MİLYAR TL YATIRIM!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki çalışmalarla ilgili detayları paylaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde terörden zarar gören bölgelerde yapılan çalışmaları anlattı.
10 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE YATIRIM
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirten Özhaseki, bölgede yeniden yükselen güneşin yüzleri güldürdüğünü ifade ederek, “Anadolu'nun mübarek topraklarını geçilmez yapan o büyük ruh, bugün Güneydoğu'da bin yıllık kardeşliğini kutluyor. Horonla büyüyen halay, zılgıtla yükselen harmandalı, Sur ile kucaklaşan Ankara Kalesi var oldukça, bu kardeşliği ve birliği kimsenin yıkmaya gücü yetmeyecektir” dedi.
kaynak:yeniakit
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