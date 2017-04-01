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bakan özhaseki: pkk felaketi şükür bitti

BAKAN ÖZHASEKİ: PKK FELAKETİ ŞÜKÜR BİTTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, PKK felaketinin bittiğini belirterek "FETÖ felaketi yaşadık. FETÖ felaketi de öbüründen beter" dedi

Tarih : 01 Nisan 2017, 14:54
Puan Ver : Bakan Özhaseki: Pkk Felaketi Şükür Bitti(8/10)5


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yaşadığımız en büyük felaketlerden biri PKK felaketiydi. Şükür bitti, inşallah bir daha dönmez. Bir hak arama mücadelesi gibi başlayan bir meselenin sonunda nerelere doğru savrulduğunu, kimlerin emrinde nelerin yapıldığını, kandırılmış birçok zavallı gencin hayatının nasıl son bulduğunu hep birlikte gördük." dedi.



Bakan Özhaseki, AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İl Başkanı Ali Dündar ile Mardin'de bir otelde muhtarlarla bir araya geldi. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi Regaip Kandili'nin idrak edildiğini, bu üç aylarda vahşi Arap kavimlerinde bile savaş yapılmadığını ve kötülüğün olmadığını söyledi. Bu günlerin ülkeye huzur ve barış getirmesi, kan ve gözyaşının olmaması için dua ettiklerini kaydeden Özhaseki, terörün yakıp yıktığı yerleri yeniden ihya etmek istediklerini dile getirdi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Bakan  Özhaseki  Pkk  Felaketi  Şükür  Bitti    haber

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