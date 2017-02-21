

İstanbul 3.havalimanı projesinden, Hollandalı bir firmanın desteğini çektiği iddiasına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yanıt verdi: Tek firmanın çekilmesi projeyi etkilemez. Arslan, Osmangazi Köprüsünde yılbaşında yapılan indirimin ardından araç geçişlerinin yüzde 50 arttığını açıkladı.



Kuzey Ormanları Savunması (KOS), Türkiye'nin dev projelerinden İstanbul 3.Havalimanından, köklü kredi kurumu Atradius Dutch State Business'ın (ADSB) desteğini çektiğini iddia etti. ADSB yetkililerinin kendileriyle irtibata geçtiğini belirten KOS yetkilileri, projenin bölge ekosistemi üzerinde bırakacağı kalıcı hasarları, projede yaşanan iş cinayetlerini, projenin kır ve kente etkisini ve projenin şeffaf bir şekilde ilerlemediği dahil olmak üzere itirazlarını dile getirdiklerini duyurdular.







kaynak:hürriyet