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BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! KALDIRILIYOR


BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! KALDIRILIYOR
Tarih : 22 Aralık 2015, 09:12
Puan Ver : Bakan Müjdeyi Verdi! Kaldırılıyor(8/10)5


Bankalar ile tüketicileri karşı karşıya getiren konuların başında gelen kredi kartı aidatı sorunu çözülüyor. Kart aidatının kaldırılması için düğmeye basıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kart aidatının kaldırılması için Bankalarla ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile görüşeceklerini açıkladı. Tüketi hakem heyetlerinin iş yükünde tam bir patlama yaşandığını anlatan Tüfenkci, "Onların raportör sayısını artıracağı, 500'e çıkaracağız. Hakem heyetinin önünde 5.8 milyon başvuru var. Özellikle bankalardan kaynaklı sorunlar geliyor" dedi. Kredi kartlarının standarda kavuşması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:



BANKALAR DA İSTEKLİ



Takvim'de yer alan habere göre "Kart aidatları için bankalarla görüşeceğiz, artık bankalar da bu konuda istekli. Alışverişte kullanılan karttan aidat ücreti alınmaz ama başka özellikler taşıyan, örneğin 'gold' kart istiyorsa tüketici, ondan ücret alınabilir. Normal müracaatta tüketiciye aidatsız kredi kartı verilmeli."








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