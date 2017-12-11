Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Şanlıurfaya bakanlık olarak çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve yatırım rakamının 3 milyar 419 milyon lirası olduğunu söyledi. Bakan Arslan, GAP Havalimanı'nın Ankara ve İstanbul'dan sonra en iyi 3'üncü havalimanı seviyesinde olduğunu belirterek, "Sisten etkilenme gündeme getirildi. Daha önce ILS sistemleri dahil olmak üzere, pistleri CAT1 görüş mesafesine göre ayarlamıştık. ILS CAT2 şuan kurulmuş durumda. Zira Ankara ve İstanbuldan sonra en iyi seviyede olan 3'üncü havalimanı durumunda. 800 bin kişinin ağırlandığı havaalanları genelde CAT2 seviyesindedir. Buranın da CAT2 seviyesinde olması çok önemli bir aşamadır" dedi.

"OCAK'TA ŞANLIURFA HIZLI TRENLE TANIŞACAK"

Şanlıurfanın hızlı trenle tanışması ve uluslararası koridorlara dahil olması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Arslan şöyle devam etti:

"Birinci amacımız İstanbuldan başlayarak Gaziantepe kadar ulaşan hızlı tren projesini Şanlıurfaya getirmek üzere çalışmaları başlatmıştık. Şanlıurfa- Gaziantep arası 150 kilometre. Bunun demiryolu kesin projelerinin yapılmasıyla ilgili Temmuz ayında ihaleye çıkmıştık ve ön teklifleri almıştık. Bu ayın 20'sinde teknik ve mali teklifleri de almış olacağız. Ocak ayı içerisinde inşallah bitirip sözleşmeyi imzalayacağız. Böylece Gaziantep- Şanlıurfa projesini başlatacağız. Proje içerisinde Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda bir lojistik merkezinin yapılmasının çalışmasını da yapacağız. Şanlıurfa-Mardin arasındaki hızlı tren projesinin ön yeterlilik ihalesini yaklaşık 10 önce yaptık, teklifleri aldık. Onların incelemesi devam ediyor. Yine Şanlıurfanın sanayisini Diyarbakıra bağlamış olmak adına 170 kilometre olan hattın da önümüzdeki yıl içerisinde kesin proje ihalelerine çıkmış olacağız."

"YATIRIMLAR 3,4 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, şehrin geçmiş yıllara göre her anlamda ciddi gelişme gösterdiğini anlatarak, "Şanlıurfa'ya iktidarımız döneminde yapılan yatırımın toplam tutarı 3 milyar 419 milyon Türk Lirası'dır, eski parayla 3 katrilyon 419 trilyon. Büyük bir para. Bundan 15 sene önce IMF kapılarında '100 milyon, 200 milyon dolar borç bulabilir miyiz?' diye el pençe divan durduğumuz bir dönemden, sadece Şanlıurfa'ya 3 milyar 419 milyon Türk Lirası yatırım yapan bir dönemi konuşuyoruz. Bu bizim memnuniyetimizdir. Şanlıurfa'da 28 kilometre bölünmüş yol varken biz bunun üzerine 540 kilometre yol yapmışız. Bu yaklaşık 20 kat. Bugün 568 kilometre yolu olan bir kentteyiz" şeklinde konuştu

Bakan Arslan, konuşmasının ardından beraberinde Bakan Fakıbaba ve protokol üyeleriyle birlikte polis ve şehitler için Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde okutulan mevlit programına katıldı. Bakanlar daha sonra Balıklgöldeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: haberinburada