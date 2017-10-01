BAKAN MÜJDEYİ VERDİ: ET VE SÜT KURUMU MARKET ZİNCİRLERİNE REYON KURACAK
CNN Türk'te konuşan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun büyük marketlerde reyon kiralayacağını, bu reyonlarda vatandaşa uygun fiyata et satışının yapılacağını kaydetti. Fakıbaba, bu konuda talimatın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini belirtti.
"SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZ GİTMEK İSTESE DE BİZ GÖNDERMEYİZ"
"Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine dönmek istese de biz göndermeyiz" diyen Fakıbaba, "Üreten insanlar bunu hobi haline getirmişler, biz bu insanlara biraz destek verirsek Türkiye'nin sulanabilir arazileri ile her şeyi yapabiliriz. Ben bunu yüzde yüz ile de çalıştırabilsem benim işsizlik oranım bitecek. Biz dışarıdan şu an 3,5 milyon bizim Suriye'den gelen misafirlerimiz var, kendileri gitse biz onları göndermeyeceğiz, bizim ihtiyacımız var" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
- Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
- İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
- Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
- Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar