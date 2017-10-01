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BAKAN MÜJDEYİ VERDİ: ET VE SÜT KURUMU MARKET ZİNCİRLERİNE REYON KURACAK


Bakan Müjdeyi Verdi: Et ve Süt Kurumu Market Zincirlerine Reyon Kuracak
Tarih : 01 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Bakan Müjdeyi Verdi: Et Ve Süt Kurumu Market Zincirlerine Reyon Kuracak(6/10)2

CNN Türk'te konuşan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun büyük marketlerde reyon kiralayacağını, bu reyonlarda vatandaşa uygun fiyata et satışının yapılacağını kaydetti. Fakıbaba, bu konuda talimatın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini belirtti.

"SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZ GİTMEK İSTESE DE BİZ GÖNDERMEYİZ"

"Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine dönmek istese de biz göndermeyiz" diyen Fakıbaba, "Üreten insanlar bunu hobi haline getirmişler, biz bu insanlara biraz destek verirsek Türkiye'nin sulanabilir arazileri ile her şeyi yapabiliriz. Ben bunu yüzde yüz ile de çalıştırabilsem benim işsizlik oranım bitecek. Biz dışarıdan şu an 3,5 milyon bizim Suriye'den gelen misafirlerimiz var, kendileri gitse biz onları göndermeyeceğiz, bizim ihtiyacımız var" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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