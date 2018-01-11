Sağlık Bakanı Demircan, 2018 yılında yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacaklarını duyurdu.

AA Editör Masası'na katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlık çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için bir yasal çalışma yapıyoruz. 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personelini bünyemize katacağız" dedi.

"YIPRANMA PAYI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Demircen, "Ocak ayı içerisinde Başbakanımıza bir sunum yapacağız. Bu bekledikleri yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütler, bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikten sonra paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"UYGUN PERSONEL RAJİMİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım. Sağlığın kendi gerekliliğine uygun bir personel rejimini oluşturmak zorundayız.

Kaynak: haberinburada