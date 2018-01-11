Mehmet Demirkol Dünya Devini Açıkladı: Arda Turan İle İlgileniyorlar
Fransızlar Galatasaray'ın Loic Remiy İle İlgilendiğini İddia Etti
Gaziantepspor, Teknik Direktör Derelioğlu İle Anlaştı
Bu Halini Unutun, Fernandao Tanınmayacak Hale Geldi
Bakan Arslan: Kanal İstanbul Çalışmasında Sona Gelindi
Tesla, Güneş Enerjisi Depolayan Kiremit Üretecek
Erdoğan'dan Muhtarlara Müjde: İhtiyaç Duyulan Her Yere Muhtarlık Yapacağız
Suudi Arabistan'da Devrim Gibi Karar!
Nba'de Skandal! Bahis Oynayan Taraftarı Dinledi, Son Sayıyı Atmadı
Türkiye'den Bitcoin İçin Önemli Adım! Çalışma Grubu Oluşturuluyor
Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyen Kaleci Süper Lig Ekibine Transfer Oluyor
Futbol Yazarı Serdar Ali Çelikler: Fbcoin, Gscoin, Bjkcoin Çıkarın
Galatasaray Odeabank Başantrenörlük Görevine Oktay Mahmuti'yi Getirdi
Asker Ailelerine Müjde! Artık Para Alınmayacak
Dubaili Şirketler Kuyumcukent'i İhya Edecek!
Beşiktaşlı Atiba'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!
Bakan Canikli: Altay Ve Fırtına'ya Dünyadan Büyük Talep Var
Fransa'da Bakterili Bebek Maması Satılmış
300 Tavukla Üretime Başladı, Şimdi 7 Bin Tavuğu Var
Fenerbahçeli Aatif İddialı Konuştu: Daha Gerçek Aatif'ı Görmediniz

Bakan Müjdeyi Verdi: 55 Bin Sağlık Personeli Alınacak

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ: 55 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Sağlık Bakanı Demircan, 2018 yılında yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacaklarını duyurdu.

Tarih : 11 Ocak 2018, 11:40
Puan Ver : Bakan Müjdeyi Verdi: 55 Bin Sağlık Personeli Alınacak(6/10)2

AA Editör Masası'na katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlık çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için bir yasal çalışma yapıyoruz. 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personelini bünyemize katacağız" dedi.

"YIPRANMA PAYI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Demircen, "Ocak ayı içerisinde Başbakanımıza bir sunum yapacağız. Bu bekledikleri yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütler, bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikten sonra paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"UYGUN PERSONEL RAJİMİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

Taşeron sisteminin kalkmasından sonra bundan sonraki sistemi yeniden gözden geçireceğiz. Herkesin statüsünü belli bir standart içine getirmemiz lazım. Sağlığın kendi gerekliliğine uygun bir personel rejimini oluşturmak zorundayız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Müjdeyi  Verdi  55  Bin  Sağlık  Personeli  Alınacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER