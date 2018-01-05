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Bakan müjdeyi verdi! 36 bin personel alınacak

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! 36 BİN PERSONEL ALINACAK

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Ahmet Demircan, Sağlık Bakanlığı bünyesine 36 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

Tarih : 05 Ocak 2018, 16:10
Puan Ver : Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alınacak(8/10)4

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan müjdeyi verdi. Demircan, "2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atayacağımızı tahmin ediyoruz. 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturmaya gayret ediyoruz ve bunu tamamlayacağız inşallah. Taşeronlarla ilgili yasal düzenlemenin bitmesini bekliyoruz." diyerek yeni yılda alınacak personel sayısını açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından duyurulan Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımının zamanına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni yıldan sonra personel alımına ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Konuya ilişkin net bir tarih verildiği vakit haberimizin detayında yer alacaktır.

SAĞLIK PERSONELİ OLUNCA "HATA VE İHMALE YER YOK"

TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde konuşma yapan Ahemt Demircan, sağlık hizmetinin büyük bir fedakarlıkla yapılacağını belirterek, tüm doktor, ebe, hemşire, yardımcı sağlık personelini selamladığını söyledi. Sağlığın siyaset üstü bir alan olduğunu ve konuya siyaset üstü yaklaşılması gerektiğini belirten Demircan, "Sağlık 7/24 stop etmeden çalışan bir makinedir. Her şeyi doğru ve yerinde yapmak zorundayız, hata ve ihmale yer yok." diye konuştu.

TUS KONTENJANI 8 BİNE ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı personel ihtiyacının birkaç yıl içinde kapanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Demircan, Pratisyen hekim açığının 5-6 yıl içinde kapanacağını öngördüklerini ve ayrıca uzman açığını kapatmak için de Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) katılma kontenjanını 6 binden 8 bine çıkardıklarını söyledi.

2018'DE 9 BİN DOKTOR ATANACAK

2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atanacak. 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturulacak. 2017'de 11 bin 233 kişinin ataması yapıldı. Bin 147 kişinin ise güvenlik soruşturmaları, değerlendirmeleri devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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