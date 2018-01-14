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Bakan müjdeyi verdi: 14 saatlik yol 3,5 saate düşecek

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ: 14 SAATLİK YOL 3,5 SAATE DÜŞECEK

Ulaştırma Bakanı Arslan, Ankara ile İzmir arasındaki tren yolcuğunu 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan İzmir-Ankara YHT projesinin, 2020 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Tarih : 14 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Bakan Müjdeyi Verdi: 14 Saatlik Yol 3,5 Saate Düşecek(7/10)3

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, verdiği sözlü soru önergesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a "Temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde çalışmalar hangi aşamadadır? Çalışmaların şuana kadarki maliyeti nedir? Tamamlandığında maliyeti ne olacaktır? Bu projenin test sürüşleri ve seferlere başlaması için belirlenen tarih nedir" diye sordu. Sertel'in sözlü soru önergesini TBMM'de yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara ile İzmir arasındaki tren yolcuğunu 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan İzmir-Ankara YHT projesinin, 2020 yılında tamamlanacağını açıkladı.

"8,3 MİLYAR LİRA DAHA HARCANARAK PROJE TAMAMLANACAK"

Bakan Arslan'ın açıklaması şöyle;

"İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin tüm kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmekte olup altyapı çalışmaları genelinde yüzde 28 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Üst yapı ve elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon dediğimiz EST işleri kapsamında da Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak kesiminin ihalesi 14/11/2017 tarihinde yapılmış, hattın 2019 yılında tamamlanması, Uşak-İzmir kesimine ait ihalenin ise 2018 yılı içerisinde yapılarak hattın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje için şu ana kadar 983 milyon Türk lirası harcanmış olup yaklaşık olarak 8 milyar 340 milyon Türk lirası daha harcanarak proje tamamlanacaktır."

"HAT 3 ETAPTAN OLUŞUYOR"

624 kilometrelik Ankara-İzmir YHT hattı, Ankara-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Manisa-İzmir olmak üzere toplam 3 etaptan oluşuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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