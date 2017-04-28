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bakan kılıç'tan ringde başörtüsü serbestliği yorumu

BAKAN KILIÇ'TAN RİNGDE BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ YORUMU

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Boks Birliği'nin (AIBA), "ringlerde başörtüsü serbestliği" konusunda aldığı kararı değerlendirdi.

Tarih : 28 Nisan 2017, 16:09
Puan Ver : Bakan Kılıç'tan Ringde Başörtüsü Serbestliği Yorumu(10/10)10


AIBA'nın gelecek dönemde başörtülü boksörlerin ringe herhangi bir kısıtlama olmadan çıkabileceği konusunda aldığı kararla her şeyden önce bir insan hakkı ihlalinin önüne geçildiğini belirten Bakan Çağatay Kılıç, "AIBA'nın aldığı bu karar, düşünce ve inanç özgürlüğü kapsamında evrensel bir ilke olarak değerlendirilmeli ve sporda her türlü ayrımcılığa karşı ortak akılla hareket edilmeli" dedi. Bakan Kılıç ayrıca, Ffırsat eşitliğinin önündeki bu engelin kaldırılması vesilesiyle, söz konusu hassasiyetin diğer spor dallarında da korunması adına uluslararası federasyonlardan gereken duyarlılığı göstermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ringlerde başörtüsü serbestliği konusunda kadın boksörlerin gelecek dönemde ringe herhangi bir kısıtlama olmadan çıkabilmesi için Türkiye Boks Federasyonu'na talimat veren Bakan Çağatay Kılıç, AIBA'ya yapılan başvuru sürecini yakından takip etmişti.



Süreç sonunda Türkiye Boks Federasyonu'nun 'ringlerde başörtüsü serbestliği' konusunda yaptığı başvuru, Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından kabul edildi.



 



kaynak:sabah

 








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