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Bakan Kaya'nın Uçakta Müdahale Ettiği Oyuncu, Instagram'dan Teşekkür Etti

BAKAN KAYA'NIN UÇAKTA MÜDAHALE ETTİĞİ OYUNCU, INSTAGRAM'DAN TEŞEKKÜR ETTİ

Ankara'dan İstanbul'a gelen bir uçakta baygınlık geçiren oyuncu Seren Fosforoğlu uçakta ilk müdahaleyi yapan Aile Bakanı'na Instagram'dan teşekkür etti.

Tarih : 20 Ekim 2017, 21:10
Puan Ver : Bakan Kaya'nın Uçakta Müdahale Ettiği Oyuncu, Instagram'dan Teşekkür Etti(5/10)1

Ankara'dan İstanbul'a gelen bir uçakta baygınlık geçiren oyuncu Seren Fosforoğlu'na aynı uçakta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya müdahale etti. Fosforoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Bakan Kaya'ya teşekkür etti.

İLK MÜDAHALEYİ BAKAN KAYA YAPTI

Ankara'dan İstanbul'a gelen bir uçakta seyahat eden oyuncu Seren Fosforoğlu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fenalaştı. Uçakta Fosforoğlu'nun fenalaştığını gören vatandaşlar panikledi. Aynı uçakta seyahat eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Seren Fosforoğlu'nun rahatsızlandığını fark edip yardımına koştu. Oyuncu Seren Fosforoğlu'na ilk müdahaleyi olay yerinde Bakan Kaya yaparken, uçağın İstanbul'a gelmesiyle Fosforoğlu hastaneye kaldırıldı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşanan o anlar da uçakta bulunan yolcular tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Öte yandan, uçakta rahatsızlanan Seren Fosforoğlu, Instagram hesabından Bakan Kaya'ya teşekkür etti.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA YANIMDA BAKAN KAYA VARDI"

Fosforoğlu, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili dostlar dün seminer dönüşü uçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya vardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında da beni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çok teşekkür ederim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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