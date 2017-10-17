BAKAN KAYA'DAN BYLOCK YÜZÜNDEN EŞİNDEN BOŞANIYOR İDDİALARINA YALANLAMA: HAYAL ÜRÜNÜ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşinin telefonunda ByLock olduğu ve eşinden boşanmak için dava açtığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock olduğu ve Kaya'nın eşinden boşanmak için dava açtığı iddia edilmişti. Bakan Kaya ise bu iddiayı net bir dille yalanlayarak "Şahsım ve eşimle ilgili külliyen yalan ve iftira olan bu haberleri ortaya atan ve yayanlarla ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır" dedi.
"TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE HAYAL ÜRÜNÜ"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada ne etik ne hukuki ne de insani hiçbir değeri gözetmeksizin şahsım hakkında mesnetsiz iftiralara yer verildiği görülmektedir. Kasıtlı olarak üretilen bu senaryolar tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür ve alçakça bir komplonun parçasıdır. Evli ve iki çocuk annesi biri olarak şahsımın özel hayatını da konu edinen bu iftiralar, bunları ortaya atan ve yayanların kirli hesapları uğruna her türlü insani ve ahlaki değeri ayaklar altına alabildiklerini göstermektedir.
"HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"
'Çamur at izi kalsın' anlayışıyla itibar suikasti çabası içine girmek terör örgütü FETÖ'nün çaresiz ve ucuz taktiklerinden biridir ve anlaşılmaktadır ki; bahse konu basın mensupları tarafından bu taktikler hevesle sahiplenilmektedir. Şahsımız üzerinden hükümetimizi yıpratmaya yönelik bu tür algı operasyonu ve iftiralar, FETÖ ile kararlı mücadelemizden bizi alıkoyamayacaktır. Şahsım ve eşimle ilgili külliyen yalan ve iftira olan bu haberleri ortaya atan ve yayanlarla ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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