Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

Bakan Kaya, Uçakta Fenalaşan Yolcuya Müdahale Etti

BAKAN KAYA, UÇAKTA FENALAŞAN YOLCUYA MÜDAHALE ETTİ

Almanya'ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, uçakta fenalaşan yolcuya müdahale etti. Kaya daha önce de uçakta oyuncu Seren Fosforoğlu'na müdahale etmişti.

Tarih : 11 Aralık 2017, 17:20
Puan Ver : Bakan Kaya, Uçakta Fenalaşan Yolcuya Müdahale Etti(10/10)6

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, uçakta fenalaşan yolcuya müdahale etti.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE UÇUŞ UZADI

1.Uluslararası Kadın Zirvesi için Almanya'ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, dönüş yolunda fenalaşan bir yolcuya uçakta müdahale etti. Köln-İstanbul uçuşu kar yağışı nedeniyle gecikince uçakta bulunan yaşlı bir kadın aniden fenalaştı.

KADINI KENDİSİNE YAKIN OTURTTU

O sırada uçakta bulunan Kaya, hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Fenalaşan kadınla yakından ilgilenen ve muayene eden Bakan Kaya daha sonra yaşlı kadını kendisine yakın bir yere oturtarak yolculuk boyunca kontrol altında tuttu.

OYUNCU FOSFOROĞLU'NA DA YARDIM ETMİŞTİ

Ekim ayında Ankara'dan İstanbul'a gelen bir uçakta seyahat eden oyuncu Seren Fosforoğlu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fenalaşmış, aynı uçakta seyahat eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Seren Fosforoğlu'nun rahatsızlandığını fark edip yardımına koşmuştu.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA YANIMDA BAKAN KAYA VARDI"

Seren Fosforoğlu daha sonra instagram hesabından Bakan Kaya'ya teşekkür etti. Fosforoğlu, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Sevgili dostlar dün seminer dönüşü uçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya vardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında da beni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çok teşekkür ederim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Kaya  Uçakta  Fenalaşan  Yolcuya  Müdahale  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER