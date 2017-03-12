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BAKAN KAYA TÜRKİYE'YE GELİYOR!


BAKAN KAYA TÜRKİYE'YE GELİYOR!
Tarih : 12 Mart 2017, 10:57
Puan Ver : Bakan Kaya Türkiye'ye Geliyor!(5/10)2


Hollanda'da yaşanan diplomatik skandal sonrası  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'ye dönüyor.



Diplomatki rezalet, Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağınan kalkış iznini iptal etmesiyle başladı. Bunun üzerine Almanya'da bulunan Aile ve  Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hollanda'daki Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle  bir araya gelmek amacıyla karayoluyla Hollanda'ya hareket etti.



 



 



 



kaynak : milliyet








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