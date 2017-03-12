BAKAN KAYA TÜRKİYE'YE GELİYOR!
Hollanda'da yaşanan diplomatik skandal sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'ye dönüyor.
Diplomatki rezalet, Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağınan kalkış iznini iptal etmesiyle başladı. Bunun üzerine Almanya'da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hollanda'daki Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla karayoluyla Hollanda'ya hareket etti.
kaynak : milliyet
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