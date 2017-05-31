BAKAN KAYA: İÇERİDE BÜYÜK BİR TİYATRO OYNANIYOR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ,İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de yapılan 15 Temmuz yargılamasını duruşma salonunda şehit yakınlarıyla birlikte takip etti. Bakan Sayan duruşmaya verilen aradan dışarı çıkıp basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yargılanan darbecilerin ifadelerini tiyatroya benzeten Sayan, "İçeride davayı izledik. Gerçekten bir tiyatro sahnesi gibi. Sanki TBMM'yi bombalayanlar onlar değilmiş gibi sanki Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Gölbaşı Özel Harekat Merkezini bombalayanlar onlar değilmiş gibi davranılıyor. Gerçekten içeride darbecilerin halini görmek...gerçekten büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride. Ama yüce Türk adaleti, hak ettikleri cezayı inşallah onlara verecektir"dedi.
kaynak:sabah
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