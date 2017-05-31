Deaş Davasında 39 Kişi Tahliye Edildi, Duruşmaya Canlı Bomba'ya Rahmet Sözleri Damga Vurdu
Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri Olarak John Kelly'yi Atadı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
Devlet Bahçeli: 1 Ekim'den Sonra Gereğini Yapacağız
Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
Trafik Kazasında Öldü Denildi, 20 Yıl Sonra Darp Edilerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Charlie Gard Bebek, Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarıldıktan Sonra Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu
İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
Ve Fenerbahçe Kjaeri Sattı
Saadet Partisi, Büyük Kudüs Mitingi E Cristiano Ronaldo'yu Davet Etti
Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
Genç Kız, Aynı Gün İçerisinde İki Farklı Adamın Tecavüzüne Uğradı
Diyarbakır'da Hain Tuzak! Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama Oldu
Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı

bakan kaya: içeride büyük bir tiyatro oynanıyor

BAKAN KAYA: İÇERİDE BÜYÜK BİR TİYATRO OYNANIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ,İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de yapılan 15 Temmuz yargılamasını duruşma salonunda şehit yakınlarıyla birlikte takip etti. Bakan Sayan duruşmaya verilen aradan dışarı çıkıp basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 15:42
Puan Ver : Bakan Kaya: İçeride Büyük Bir Tiyatro Oynanıyor(10/10)12


Yargılanan darbecilerin ifadelerini tiyatroya benzeten Sayan, "İçeride davayı izledik. Gerçekten bir tiyatro sahnesi gibi. Sanki TBMM'yi bombalayanlar onlar değilmiş gibi sanki Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Gölbaşı Özel Harekat Merkezini bombalayanlar onlar değilmiş gibi davranılıyor. Gerçekten içeride darbecilerin halini görmek...gerçekten büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride. Ama yüce Türk adaleti, hak ettikleri cezayı inşallah onlara verecektir"dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bakan  Kaya  İçeride  Büyük  Bir  Tiyatro  Oynanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER