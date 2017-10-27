BAKAN İSMET YILMAZ'IN KONVOYUNDA MAKAM ARAÇLARI ÇARPIŞTI
Sivas'ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Sivas ziyareti sırasında konvoyunda bulunan iki makam aracı çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Sivas'taki ziyaretleri sırasında, konvoyunda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü ve Emniyet Müdürü'nün makam araçları çarpıştı. Kazada yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
MAKAM ARAÇLARI ÇARPIŞTI
Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşak'ta meydana geldi. İmranlı ilçesine ziyarete giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda bulunan Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen makam aracı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'u taşıyan Alparslan Kekül yönetimindeki makam araçları çarpıştı.
KAZADA YARALANAN OLMADI
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan başka araçla yollarına devam etti.
Kaynak: haberinburada
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