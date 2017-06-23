BAKAN IŞIK'TAN ABD'NİN YPG MEKTUBUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
Bakan Işık'tan ABD'nin YPG mektubuna ilişkin ilk açıklama geldi. Işık, "mektubu olumlu adım olarak görüyoruz" dedi. ABD'nin sözünün takipçisi olacaklarını belirten Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı ile çarşamba günü görüşeceğini açıkladı.
KATAR'A YÖNELİK TALEP LİSTESİ
Işık, Körfez ülkelerinin Katar'dan 13 maddelik talep listesine ilişkin soruya da "Ben talep listesini henüz görmedim. Böyle bir talep varsa bu tabi ikili ilişkilere müdahale anlamı taşıyabilir. Üs, hem Katar'ın hem de bölgenin güvenliğ için önemli bir üstür. Biz bölgenin güvenliğini de önemsiyoruz" yanıtını verdi.
kaynak:sabah
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