BAKAN IŞIK ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI
BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bugün Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na gelerek milletvekili adaylık başvurusunda bulundu.
BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bugün Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na gelerek milletvekili adaylık başvurusunda bulundu.
Bakan Işık, Mardin'de şehit olan polislerle ilgili olarak şehitlerin kanının yerde kalmayacağını tam bir kararlılıkla mücadelenin yürütüldüğünü, TÜBİTAK'ta mayınlı saldırılara karşı çalışmaların arttırıldığını söyledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar