

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bugün Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na gelerek milletvekili adaylık başvurusunda bulundu.







Bakan Işık, Mardin'de şehit olan polislerle ilgili olarak şehitlerin kanının yerde kalmayacağını tam bir kararlılıkla mücadelenin yürütüldüğünü, TÜBİTAK'ta mayınlı saldırılara karşı çalışmaların arttırıldığını söyledi.