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bakan ışık açıkladı: 20 bin 88 kişinin ilişiği kesildi

BAKAN IŞIK AÇIKLADI: 20 BİN 88 KİŞİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "15 Temmuz Darbe girişimi sonrası kara, deniz ve hava kuvvetlerinde 3 bin 665 personel ihraç edildi. Askeri öğrenciler dahil 20 bin 88 kişi sistem dışı bırakıldı" dedi. Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağını 2018 yılında üreteceğini de açıkladı.

Tarih : 17 Kasım 2016, 12:45
Puan Ver : Bakan Işık Açıkladı: 20 Bin 88 Kişinin İlişiği Kesildi(6/10)7


Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "15 Temmuz Darbe girişimi sonrası kara, deniz ve hava kuvvetlerinde 3 bin 665 personel ihraç edildi. Askeri öğrenciler dahil 20 bin 88 kişi sistem dışı bırakıldı" dedi. Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağını 2018 yılında üreteceğini de açıkladı.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2017 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığının bütçeleri üzerinde görüşmeler başladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.



Sunum sırasında TSK'dan ihraçlarla ilgili bigili veren Milli Savunma Bakanı Işık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizden bugüne kadar  3 bin 665 personel FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğu için ihraç edilmiştir. Neticede 16 bin 423 öğrenciyle beraber değerlendirildiğinde 20 bin 88 kişinin  Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağı kesilmiştir. Ayrıca 2 bin 855 personelin de  soruşturma işlemleri sürdürülmektedir" dedi.



 



kaynak:milliyet








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