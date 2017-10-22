Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen kahvaltı programında yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Gül, ABD'nin tutuklu konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un telefonunu istediğini doğruladı.

Bakan Gül'ün açıklamasının o kısmı şöyle:

METİN TOPUZ'UN TELEFONUNUN İSTENMESİ

Bakan Gül, tutuklu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'un telefonunun ABD tarafından istenmesi konusunda, "Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, 'Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.' O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada