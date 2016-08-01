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bakan fikri ışık: 9'u general 311 firari asker var

BAKAN FİKRİ IŞIK: 9'U GENERAL 311 FİRARİ ASKER VAR

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 9'u general 311 askerin firari olduğunu açıkladı.

Tarih : 01 Ağustos 2016, 23:43
Puan Ver : Bakan Fikri Işık: 9'u General 311 Firari Asker Var(0/10)


Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "TSK'da ihraçlar daha bitmedi. 9'u general 311 firari asker var. Çalışma sürüyor. Kayıp helikopter ya da araç yok. Kayıp mermi ve silah olabilir" dedi. "Bir yapısal dönüşüm gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullanan Işık, askerliğin asli işlerinde Genelkurmay'a kesinlikle dokunulmayacağını, emir komuta zincirinin bozulmayacağını da sözlerine ekledi. 



Genelkurmay Başkanı'nın ataması konusunda da Işık, yapılan düzenlemeyle orgeneral ve oramirallerin de Genelkurmay Başkanı olabileceğini açıkladı.



CNN Türk yayınında konuşan Bakan Işık askeri okullar için kapatılma kararı alınmasının iki temel nedeni olduğunu söyledi ve o nedenleri şöyle açıkladı: 13-14 yaşında bir çocuğu alıp askerliğe hazırlayacağım diye uğraştığınız zaman tek tip insan yetişiyor. Gideceksin darbe yapacaksın, anlayışının temeli orada atılıyor. Çocuk benliğini bulsun, ondan sonra demokratik sistem içinde asker olmayı kabul eder. 30 yıldır, bu okullar bu terör örgütünün yuvası haline gelmiş. 2000 yılında askeri liselere giriş sınavını ÖSYM yapmaya başlamış ve 14 yıldır tüm sorular çalınmış. 2014 yılında ÖSYM'deki skandaldan sonra yönetim değişince soruları çalamamışlar. Çalamadıkları sorulardan dolayı yüksek puan alan Anadolu'nun gariban çocuklarını mülakatta elemişler. Onun için bu yapı iliklerine kadar hakim olmuş.








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