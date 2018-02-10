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Bakan Fakıbaba: Herkese Bedava 300 Koyun Verilmeyecek!
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BAKAN FAKIBABA: HERKESE BEDAVA 300 KOYUN VERİLMEYECEK!


Bakan Fakıbaba: Herkese Bedava 300 Koyun Verilmeyecek!
Tarih : 10 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Bakan Fakıbaba: Herkese Bedava 300 Koyun Verilmeyecek!(10/10)6

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köye geri dönüşleri sağlamak için 300 koyun ve asgari ücret maaş projesiyle ilgili olarak, "Bu proje herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor. Bizim düşüncemiz de 'Herkese koyun verelim' değil. Merası olacak, barınağı olacak, bu işle iştigal etmiş olacak, kredibilitesi olacak. Herkese vereceğiz diye bir kaide yok" dedi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde Bakan Fakıbaba'yı Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay karşıladı. Fakıbaba, valilik binasında bulunan Abant Toplantı Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ANAÇ KOYUN SAYISI 5 YILDA 5 MİLYON OLACAK"

Fakıbaba, 'Köye Geri Dönüş Projesi' kapsamında destek olarak verilecek 300 koyun ve asgari ücret maaşla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Projeyle birlikte et ithali de önlenecek. Köye geri dönüş desteği olarak verilecek 300 koyun projenin bir başlangıcı. Et ithalinin nedeni, anaç yetiştirilmemesidir. 500 bin anaç koyun diyoruz. Bu sayı 5 yıl sonra ez az 5 milyon olacak. İthalatı durduracağız derken bunun belirli sebeplerine bakıyoruz. Neden et ithal ediyoruz? Genelde insanlarımız kolay yoldan para kazanmaya kaçıyor. Besi yapmak daha basit geliyor. Beside bir bakıyorsunuz bir yılda iki kez para kazanabiliyorsunuz. Anaç yetiştirmek en azından 18 ayınızı alıyor. Bu çok önemli bir tespit. Bir hekim olarak hastalık varsa önce sebebine bakmanız lazım. Bizim et ithal etmemizdeki en önemli sebep anaç olmaması. Ana olmadığı için çocuk yok. Biz bunları artırmayı hedefliyoruz. Bu sene özellikle büyükbaşlarda düve, küçük başlarda da anaç koyun teşviklerimiz olacak."

ASGARİ ÜCRETTEN ÇOK DAHA FAZLA GELİR

Fakıbaba, projeden yararlanacak kişilerin asgari ücretten çok daha yüksek bir gelir elde edebileceklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız asgari ücretini gidip de şehirde arayacağına, hastanede temizlik işçisi olacağına, doğayla baş başa, tertemiz havada, kendi sütünü, tereyağını yapıyor. Asgari ücretin çok çok üzerinde bir gelir elde ediyor. Hem kendini kalkındırıyor hem ülkeyi kalkındırıyor hem ithalatı önlüyor hem de ihracatın önünü açıyor."

HERKESE BEDAVA KOYUN YOK

Proje kapsamında herkese koyun verileceği gibi bir yanlış anlaşılmanın olduğunu kaydeden Fakıbaba, "Bu proje herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor. Bizim düşüncemiz de 'Herkese koyun verelim' değil. Merası olacak, barınağı olacak, bu işle iştigal etmiş olacak, kredibilitesi olacak. Herkese vereceğiz diye bir kaide yok. Bizim amacımız anaç hayvan sayısını artırarak, hayvan sürümüzün sayısını artırmaktır. Burada hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bunu yapacağız. Bizim amacımız, şu anda 45 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını istediğimiz seviyeye getirmek, 16 milyon olan büyükbaş sayımızı da bir seviyeye getirmek. Bunu için de bu işi bilen, yapan, bu işle iştigal eden, ahırı olan kişilere destek vereceğiz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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