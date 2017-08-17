BAKAN FAKIBABA, FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI: GİRESUN 10,5 TL, LEVANT 10 TL
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, " 2017 ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, Levant kalite fındık için 10 lira fiyatla fındık alımına başlayacağız" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "2017 sezonu fındık için de üreticilerimizin mağdur olmaması ve fındıkta fiyat istikrarı sağlanması için TMO aracılığıyla fındık alımı kararı verdik" dedi.
"GİRESUN FINDIK 10,5 LİRA, LEVANT FINDIK 10 LİRA"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "2017 sezonu fındık için de üreticilerimizin mağdur olmaması ve fındıkta fiyat istikrarı sağlanması için TMO aracılığıyla fındık alımı kararı verdik. 2017 ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, Levant kalite fındık için 10 lira fiyatla fındık alımına TMO önümüzdeki pazartesinden itibaren başlayacak" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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