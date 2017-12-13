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Bakan Fakıbaba Da İndirimli Et Yiyor
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Bakan Fakıbaba da İndirimli Et Yiyor

BAKAN FAKIBABA DA İNDİRİMLİ ET YİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, aile olarak kendilerinin de indirimli et kullandıklarını belirtti.

Tarih : 13 Aralık 2017, 09:50
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Marketlerde ve kasaplarda et fiyatlarının düşmesinin tüketici açısından sevindirici olduğunu kaydeden Fakıbaba, "Üreticiyi de gözetmemiz gerekiyor. Şu anda idare edebiliyoruz desteklerimizle" şeklende konuştu.

EŞİM KURU FASULYE YAPTI

Kuruyemiş ve bakliyatta da fiyat regülasyonuna baktıklarını söyleyen Fakıbaba, stokçuları uyardı. Bakan Fakıbaba, Meclis'te gazetecilerle yaptığı sohbette indirimli et ile birlikte mutfakların şenlendiğini söyledi. Fakıbaba, eşinin de zaman zaman indirimli et ile yemek yaptığını belirterek, "Eşim önceki gün aldığı etle kuru fasulye yaptı. Çok hoşumuza gitti" değerlendirilmesinde bulundu.

DİĞERLERİ DE İNDİRİME GİTSİN

İki market zincirinde uygulamaya başlanan çalışmanın etkisiyle diğer marketlerde ve kasaplarda da et fiyatında indirime gidildiğini söyleyen Fakıbaba, bunun tüketici adına sevindirici olduğunu kaydetti. Üreticiye de gözetmek zorunda olduklarını ifade eden Fakıbaba, başta küçük işletmeler olmak üzere üreticilere teşvik çalışmalarının olduğunu ifade etti.

STOKÇUYA GEÇİT YOK

Kuruyemiş ve bakliyattaki yüksek fiyatlara değinen Fakıbaba şunları söyledi: "Biz olaya regülasyon göreviyle bakıyoruz. Stokçuluk yapanların önünü kapatmak ve onlara fırsat vermemek adına gerek Tarım Bakanlığı gerekse Ekonomi Bakanlığı birlikte çalışıyoruz. Belli bir süre piyasayı regüle etmek için gümrük vergilerini düşürüyoruz. Mesela kuru fasulye, barbunya veya nohutta bir bakıyorsunuz ortada bir sebep yokken fiyatlar yükselmiş. Bu problemi çözmenin yolu nedir? Bunu önlemenin yolu gümrük vergilerini nohutta, kuru fasulyede, barbunyada düşürüyorsun." Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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