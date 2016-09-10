BAKAN EROĞLU'DAN KURBAN UYARISI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, vatandaşlara kurban vecibelerini yerine getirirken, hayvanlara eziyet etmeme uyarısında bulunarak, aksi şekilde davrananlara ilgili yasal düzenlemeler uyarınca para cezaları kesileceğini bildirdi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, vatandaşlara kurban vecibelerini yerine getirirken, hayvanlara eziyet etmeme uyarısında bulunarak, aksi şekilde davrananlara ilgili yasal düzenlemeler uyarınca para cezaları kesileceğini bildirdi.
Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kurban ibadetinin Müslümanlar için önemine değinerek, vatandaşlara, "Kurban kesmek toplumsal bir vecibedir. Bu vecibemizi yerine getirirken Yüce Allah'ın insanlara verdiği önem kadar hayvanlara da önem verdiğini unutmayalım. Bu kapsamda dini vecibemizi yerine getirirken, kesimi yapılacak hayvanlara eziyet etmeyelim." çağrısında bulundu.
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