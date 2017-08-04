Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 592 milyon lira yatırım bedelli 38 tesisin temelini attı.

12 TANE HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ YAPILACAK

Temel atma töreninde konuşan Bakan Veysel Eroğlu, önümüzdeki 3 yılın Erzurum için yatırımlarda hamle yılı olacağını söyledi. Bakan Eroğlu, Erzurum'a pozitif ayrımcılık yaparak 12 tane hayvan içme suyu göleti yapacaklarını kaydetti.

" YARABBİ ONLARI TARİH SAHNESİNDEN SİLİVER"

15 Temmuz akşamı bütün Erzurum'un dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Bakan Veysel Eroğlu, "Dolayısıyla sizlerle gerçekten gurur duydum. Allah sizlerden razı olsun. Hatta onu ben twitterdan paylaştım, ne muhteşemdi ya. İşte vatanına, milletine, bayrağına, devletine bağlı yiğit, Dadaşlar diyarı Erzurum size bu yakışır. Allah terör örgütlerine destek veren devletleri de kahruperişan eylesin. Yarabbi onların hilelerini ve desteklerini onların başlarına geçir. Yarabbi onların, özellikle terör örgütlerine verdikleri silahları kendilerine yönelt ve onları da tarih sahnesinden siliver. Yarabbi senin her şeye gücün yeter" dedi. Veysel Eroğlu'nun bedduasına, temel atma törenine katılan vatandaşlar hep bir ağızdan "Amin" diye katkıda bulundu.

ÜCRETSİZ 3 BİN FİDAN DAĞITILDITemel atma töreni sonrası Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından zerdali, leylak, ahlat, karaağaç ve sarıçam türlerinden oluşan toplam 3 bin fidan vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı. Fidanların dağıtımı sırasında izdiham olurken, görevliler sıkça vatandaşları uyardı.

Kaynak: haberinburada