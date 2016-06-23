

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sahurda geldiği Uşak'taki programında 4 tesisin temeli attı, 2 tesisi de hizmete açtı. Taşyaran Vadisi'ni Tabiat Parkı ilan eden Bakan Eroğlu, yatırım protokolünü imzaladı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'daki programında Şuhut İlçesi'nde iftarını yaptıktan sonra sahur için Uşak'a geldi. Bakan Eroğlu'nu, Uşak Valiliği önünde Vali Ahmet Okur, AK Partili Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik ve daire müdürleri karşıladı. Bakan Eroğlu, Vali Ahmet Okur'u makamında ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Uşak'a 18 proje sözü vererek, Uşak-İzmir Karayolu üzerinde Yenişehir Köyü civarında bulunan Taşyaran Vadisi'ni Tabiat Parkı İlan ederek, projeyi imzaladı. Türkiye'de bir ilke imza atan Bakan Eroğlu, sahurda bakanlığına bağlı 6 yatırımın temelini atıp açılış yaptı.



Valilikteki basın toplantısında gece saatinde herkesi rahatsız ettiğinden dolayı özür dileyerek sözlerine başlayan Eroğlu, "İlk defa Uşak'ta sahurda temel atma ve açılış yapacağız. Açılışını yaptığımız Banaz Bahadır gölet ve sulaması çiftçiye 6 milyon 130 bin TL gelir sağlayacak. Bir baraj, 3 gölet ve dere ıslahı projeleri var. Bunlar için 42 milyon TL harcanacak. Bu defa Uşak'a 18 yeni yatırım müjdesiyle heybem dolu geldim. Bu yatırımların maliyeti 120 milyon TL olacak. " dedi.



Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nu dünyaya tanıtacaklarını belirten Eroğlu, kanyonda milli park hazırlığının başladığını söyledi. Taşyaran Vadisi'ni Tabiat Parkı ilan eden Bakan Eroğlu, yatırım protokolünü Uşak'ta imzaladı. Bakan Eroğlu, "Uşak'ta 31 Aralık 2019'a kadar 39 baraj ve gölet, 49 sulama tesisi, 7 içme suyu tesisi, 41 dere ıslahı yapılacak. Ayrıca iki şehir ormanı, 3 bal ormanı ve 25 adet mesire alanı inşa edeceğiz" diye konuştu.



HALKA SESLENDİ



Valilik ziyaretinin ardından Atapark'a geçen Bakan Eroğlu, vatandaşların tek tek ellerini sıktı. Tekerlekli sandalyesinde Bakan Eroğlu'nu görmeye gelen engelli Merve Ersoy'a ise çiçek verdi. Uşak'a hizmet etmenin ibadet olduğunu söyleyen Eroğlu, sahur programına katılan vatandaşlara de hitap etti. Bakanlığının Uşak'a yaptığı yatırımlardan bahseden Bakan Eroğlu, Uşak'ın 13 yıl önce yatırım fakiri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Yıldırım hızıyla Uşak'a yatırımları getirdik. Barajlar, göletler, içme suyu yatırımları yaptık. Uşak'ı baraj ve göletler bölgesi yapacağız. 103 bin dekarı suya kavuşturduk. 60 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bugün 42 milyon TL yatırımla 6 tesisin temelini atıp açılışını yapıyoruz. Uşak'ın Ulubey Kanyonlarını tüm dünyaya tanıtacağız. Amerika'nın büyük kanyonu varsa Uşak'ın Ulubey Kanyonu var. Bakanlık olarak Ulubey Kanyonu'nda milli park çalışmalarına başladık. Aynı şekilde bugün tabiat parkı ilan ettiğimiz Taşyaran Vadisi'nde de turist çekecek yatırımlara başlanacak."



TEMEL ATIP AÇILIŞ YAPTI



Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından Vali Okur, Belediye Başkanı Cahan ve bakanlığının bölge müdürleriyle birlikte toplam altı tesisin temelini atıp, açılışını gerçekleştirdi. Uşak'ta yapımı tamamlanan 6 milyon 130 bin TL'ye mal olan ve 6 bin 390 dekar alanı sulayacak Banaz Bahadır Barajı ile 1 milyon 890 bin TL'ye mal olan, 2 bin 360 dekar araziyi sulayacak Aşağıkaracahisar Barajı ve Sulaması'nı hizmete açan Bakan Eroğlu; Uşak merkez, Eşme, Sivaslı ve Karahallı'da yapılacak gölet ve taşkın koruma projelerinin de temelini attı.



Bakan Eroğlu, yatırımların Uşak'a hayırlı olmasını diledi. Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen sahur programına katılan Bakan Eroğlu'nun menüsünde kavurma, patates kızartması, zeytin, yumurta, katmer ve söğüş salata vardı. Vatandaşlarla birlikte sahurunu yapan Bakan Eroğlu'na, Vali Ahmet Okur ve Başkan Nurullah Cahan, birer Uşak halısı hediye etti. Bakan Eroğlu, ardından karayoluyla Ankara'ya hareket etti.