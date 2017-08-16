BAKAN EROĞLU, İSTANBULLULARI RAHATLATTI: ŞU AN İÇİN BİR TEHLİKE YOK
Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da daha önce yaşanan sel felaketi gibi olağanüstü bir durumun beklenip beklenmediği Bakan Eroğlu'na soruldu. Eroğlu, İstanbul için şu an bir tehlike yok" dedi.
Meteoroloji'den gelen bilgilere göre İstanbul'da hafta sonuna kadar yağışlı bir hava bekleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, gazetecilerin sorusu üzerine İstanbul'da yağışlarla ilgili bilgi verdi.
"ANLIK BİR DOLU YAĞIŞI OLDU AMA HEMEN TOPARLADIK"
İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen dolu yağışını hatırlatan Eroğlu, "İstanbul kıtaların birleştiği nokta. Karadeniz, Marmara ve Akdeniz var. Zaman zaman bu olabiliyor. Anlık bir dolu yağışı oldu. Ama hemen toparladık" dedi.
"İSTANBUL İÇİN ŞU AN HERHANGİ BİR TEHLİKE YOK"
İstanbul'da beklenen yağışlara ilişkin konuşan Eroğlu, "Şu anda herhangi bir tehlike yok. Sadece orta kuvvetli bir yağış bekliyoruz. Onu da ikaz ettik. Bir sıkıntı olduğu zaman meteoroloji çok hassas. 3 gün önceden yüzde 70, 2 gün önceden yüzde 80 ve 1 gün önceden yüzde 90'ın üzerinde bir tahminle herşeyi tahmin ediyor. Bir afet durumu söz konusu ise tüm kurumları ikaz ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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