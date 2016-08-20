

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'yi karanlık günlere götürmek isteyenlere karşı milletin dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Türkiye çok daha büyüyecek, bundan böyle hiç kimsenin böyle bir darbe teşebbüsünde bulunamayacak hatta rüyasında bile göremeyecektir. Çünkü bir millet var, hakikaten ben milletimle gurur duyuyorum" dedi.







Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tekirdağ'da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Bakan Eroğlu'nu valilik bahçesinde Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile Ak Parti Tekirdağ Milletvekilleri Metin Akgün, Mustafa Yel, Ayşe Doğan ile daire müdürleri karşıladı. Bakan Eroğlu daha sonra valilik makamına geçerek burada Valilik Şeref defterini imzaladı.