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bakan elvan'dan almanya'ya kınama

BAKAN ELVAN'DAN ALMANYA'YA KINAMA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Alman Parlamentosu'nun 1915 olaylarını ‘soykırım' olarak niteleyen tasarıyı kabul etmesini kınadı.

Tarih : 03 Haziran 2016, 14:36
Puan Ver : Bakan Elvan'dan Almanya'ya Kınama(10/10)8


AK Parti Konya İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere Konya'ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Alman Parlamentosu'nun 1915 olaylarını ‘soykırım' olarak niteleyen tasarıyı kabul etmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Alınan kararı kınadığını söyleyen Bakan Elvan, “Almanya'ya yakışmayan bir tavır içerisinde olmuşlardır. Bizim tarihimiz tertemiz ve pırıl pırıldır. Şanlı bir tarihimiz vardır. Biz tarihimizle hep onur ve gurur duyduk. Dolayısıyla bizim açımızdan geçmişimiz de geleceğimiz de bellidir. Biz nerede durduğumuzu ve ne yaptığımızı biliyoruz.



Ama onlara öncelikle şunu sormak istiyorum; kendi tarihlerine bir baksınlar. Kendi tarihlerinden önce bir ders alsınlar. Sonra başkalarına bunları anlatmaya kalksınlar. Tarihçilerin, bilim adamlarına konuşması gereken bir hususu hele hele Alman parlementosuna taşımaları son derece ayıp ve Almanya'ya hiç yakışmayan bir tavırdır. Biz tüm arşivlerimizi açtığımızı söyledik. Onlarda tüm arşivlerini açsınlar. Tarihçiler gelsin konuşsun dedik ama bundan kaçtılar.



Gerçekleri görmekten kaçtılar. Gerçekleri de görmekten kaçmaya da devam edecekler. Biz her zaman açık ve şeffafız. Tüm arşivlerini açan bir ülke tarihte böyle bir hadise olduğunu kabul edebilir mi? Peki niye yanaşmıyorlar? Batı devletleri, Ermenistan bu arşivlerin bakılmasına, görülmesine, tarihteki gerçekleri niye görmek istemiyorlar? İşte bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmak istiyorlar. Kendilerini rencide eder, kendilerini küçük düşürür. Biz yolumuza devam edeceğiz. Biz doğru bildiklerimizi yapacağız” dedi.








Etiketler: Bakan  Elvan  Dan  Almanya  Ya  Kınama    haber

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