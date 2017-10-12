Hükümet, Türkiye ekonomisinin itici gücü ve yaklaşık 2.2 milyon kişiye istihdam yaratan inşaat sektörüne destekleri artırmak için harekete geçti. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın konuğu olan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sektöre ilişkin kritik altı düzenlemenin yapılacağını söyledi.

YENİLİKÇİ UYGULAMA VE MALZEMELER TEŞVİK EDİLECEK

Elvan'ın verdiği bilgiye göre inşaat izin süreçleri kısalırken, ruhsatlar tek imzayla verilecek. İnşaat malzeme standartları güncellenecek. Yenilikçi uygulama ve malzemeler teşvik edilecek. Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmeler yoluyla yerli girdi kullanımı artırılacak. Kentsel dönüşüm yerli imalat sanayi için yenilikçi ürün üretilmesi yönünde değerlendirilecek.

YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Sektörün son 15 yılda ortaya koyduğu büyüme performansına dikkat çeken Elvan, "İnşaat izin süreçlerini kısaltacak ve inşaat ruhsatlarını tek imzayla vereceğiz. Yenilikçi uygulama ve malzemelerin kullanılmasını teşvik edeceğiz. İnşaat sanayisinde yerli girdi kullanımını, yenilikçi şartname ve sözleşmeler yoluyla artıracağız. Yapım kalitesinin denetlenmesini sağlayacağız. Kentsel dönüşümü, yerli imalat sanayi için yenilikçi ürünlerin üretilmesi yönünde değerlendireceğiz" dedi.

Kaynak: haberinburada