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bakan efkan ala'dan saldırıyla ilgili son dakika açıklaması

BAKAN EFKAN ALA'DAN SALDIRIYLA İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Atatürk Havalimanı'nda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi. Hayatını kaybeden kişinin Atatürk Havalimanı'nda önceki gün meydana gelen terör saldırısında ağır yaralanan Yasin Öcal (25) olduğu açıklandı.

Tarih : 30 Haziran 2016, 17:30
Puan Ver : Bakan Efkan Ala'dan Saldırıyla İlgili Son Dakika Açıklaması(6/10)6


Atatürk Havalimanı'nda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi. Hayatını kaybeden kişinin Atatürk Havalimanı'nda önceki gün meydana gelen terör saldırısında ağır yaralanan Yasin Öcal (25) olduğu açıklandı.



Hayatını kaybedenlerin sayısı sabah saatlerinde 42 olarak açıklanırken öğlen açıklama yapan İçişleri Bakanı Efkan Ala ise ölenlerin sayısının 43'e yükseldiğini söylemişti. Ardından bir acı haber daha geldi ve ölü sayısı 44'e yükseldi.



Bakan Ala, başta İstanbul saldırısı olmak üzere terör olayları hakkında Meclis Genel Kurulu'na bilgi verdi.



Bakan Ala, "Saldırı ile ilgili şu anda 9'u Türk 13 kişi gözaltında, üç canlı bombadan bir tanesinin kimliği ve uyruğu belli oldu, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 43, bu kişilerin 19'u yabancı uyruklu ve hastanede tedavi gören kişi sayısı 94'tür" dedi;








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