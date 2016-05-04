

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ni gezen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bir esnafta sopa uzunluğundaki turpu görünce, "Bunu Meclis'te kavga edenlere mi göndereceksiniz" diye espri yaptı.







Saat 05.25'te beraberinde Vali Muammer Türker, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte hale gelen Bakan Faruk Çelik, Sabah namazını Hal Camii'nde kıldı. Bakan Çelik, namazın ardından hal esnafı ile birlikte bereket duasına katıldı.







Daha sonra hal esnafını ziyaret eden Bakan Çelik, sorunlarını dinledi. Üretici 15 yıldır domates fiyatının değişmediğinden yakınırken, Bakan Çelik genel olarak çiftçinin fide, kredi gibi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Pazar çeşitliliğinin artmasının şart olduğunu söyleyen Bakan Çelik, "Örtülü üretim arttıkça verim de artıyor" dedi.







Hal esnafı 15 yıldır domates fiyatının değişmediğini ifade ederek, "Yıllardır fiyatı 40 kuruş. Kimse çıkıp da buna tepki olarak ‘Malı satmayalım' demiyor. 3 gün satmazsak ne olur?" şeklindeki yakınmaya Bakan Çelik, karşılık vermedi. Esnafın kestiği karpuz ve kavunu gazetecilere ikram eden Bakan Çelik, karpuzcuya 200 TL verdi. Bakan Çelik bir tezgahta sopa gibi uzun turpu görünce esnafla sohbete girdi. Esnaf elindeki iri turpu Meclis'e göndereceğini söyleyince Bakan Çelik, "Bunu Meclis'te kavga edenlere mi göndereceksiniz? Ben giderken mi götüreyim. Bununla fazla tahribat olmaz" diye espri yaptı. Çiftçinin "Hem de yesinler" cevabı üzerine bakan Çelik, "Üretici de faydalansın" karşılığını verdi.







Daha sonra beraberindekilerle kahvaltı yapan bakan Çelik, ardından Antalya Hali Tohum ve Fideciler Sergi Alanı açılışını gerçekleştirdi.