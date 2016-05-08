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bakan çelik'ten çiftçilere müjde

BAKAN ÇELİK'TEN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında Mayıs ayı sonuna kadar çiftçilere 1 milyar 297 milyon liralık hibe desteği ödemesinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Tarih : 08 Mayıs 2016, 11:54
Puan Ver : Bakan Çelik'ten Çiftçilere Müjde(8.8/10)9


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada; “2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında Mayıs ayı sonuna kadar çiftçilerimize 1 milyar 297 milyon liralık hibe desteği ödemesi gerçekleştireceğiz” dedi.



Bakan Çelik; yağlı tohumlu bitkiler için 450 milyon lira, ıslah amaçlı koyun keçi yetiştiriciliği için 520 milyon lira, kırsal kalkınma için 150 milyon lira, buzağı için 105 milyon lira, sürü yöneticisi için 20 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı ve ari işletme desteği için 15 milyon lira, sertifikalı tohum/fidan kullanımı için 30 milyon lira, lisanslı depolarda ürün kiralama için 4 milyon lira ve organik tarım için 3 milyon liralık ödeme yapacaklarının altını çizdi.



Ocak ayından bu yana çiftçilere toplam 4 milyar 623 milyon liralık destekleme ödemesi yaptıklarını anlatan Çelik, "Ay sonuna kadar üreticilerimize yapacağımız bu ödemeyle birlikte 2016 yılı için planlanan toplam 11 milyar 644 milyon TL'lik tarımsal desteğin 5 milyar 920 milyon liralık kısmını ödemiş olacağız” açıklamasını yaptı.



 








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