

Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, Tarım sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, doğal afetlerde yaşanacak tarımsal ve hayvansal zararların tümünün önümüzdeki yıl sigorta kapsamına alınacağını açıkladı.







Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, TARSİM Bölge Birliği Başkanlığı ve Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, doğal afetlerde yaşanacak tarımsal ve hayvansal zararların tümünün önümüzdeki yıl TARSİM kapsamına alınacağını açıklayarak tarım alanında düzenlemelerin de yolda olduğunu belirtti.







kaynak:milliyet