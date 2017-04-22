

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, vize serbestiyle ilgili Avrupa Birliği'ne rest çekti. Çelik, 'Türkiye vize serbestisi açısından herşeyi yapmıştır. Biz kağıdımız hazırladık. Mayıs'yta veeceğiz. Kabul etmezlerse onlar bilir. Terörle mücadele yasasıyla ilgili bir değişikliK yapmayız. Bizim güvenliğimiz için önemlidir. Eğer bu önerilerimiz kabul edilmezse Egedeki mükellefiyetlerimizi yerine getirmeyiz' dedi.







kaynak:hürriyet