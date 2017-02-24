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Bakan Çelik Duyurdu! Ödemeler Bugün Başlıyor...
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BAKAN ÇELİK DUYURDU! ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR...


BAKAN ÇELİK DUYURDU! ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR...
Tarih : 24 Şubat 2017, 11:07
Puan Ver : Bakan Çelik Duyurdu! Ödemeler Bugün Başlıyor...(5/10)3


Bakan Çelik'ten tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama: 2 milyar 118 milyon TL'lik ödeme yapılacak. Destek ödemeleri bugün 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Ödemelere, TC kimlik numarasının son hanesine göre önümüzdeki hafta da verilmeye devam edilecek.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaparak, çiftçilere 2 milyar 127 milyon Türk Lirası destek ödemesine başlandığını bildirdi. Çelik, "2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 2 milyar 118 milyon TL'lik ödeme yapılacak. 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL'lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 22'lik kısmını ödemiş olacağız" dedi.



Bakan Çelik'in tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklama, şöyle:



"2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 2 milyar 118 milyon TL'lik ödeme yapılacak. Ödemeler kapsamında; mazot desteği için 722,7 milyon TL, gübre desteği için 877 milyon TL, hububat ve bakliyat desteği için 197 milyon TL, yem bitkileri desteği için 240 milyon TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 10 milyon TL, hayvan gen kaynakları için 7 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 57 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 3 milyon TL ve lisanslı depoculuk desteği için 4 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyar 118 milyon liralık hibe desteği verilecek.



 



kaynak:milliyet








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