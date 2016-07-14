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bakan çelik: 'ap teröre karşı net durmalı'

BAKAN ÇELİK: 'AP TERÖRE KARŞI NET DURMALI'

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunda (AP) terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı PYD üyesi teröristlere yönelik fotoğraf sergisi açılmasına sert tepki gösterdi.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 09:30
Puan Ver : Bakan Çelik: 'ap Teröre Karşı Net Durmalı'(5/10)2


Evrensel değerleri savunması gereken AP'nin her şeyden önce teröre karşı en kararlı, en net duruşun sergilendiği yer olması gerektiğine vurgu yapan Çelik, “Terör örgütü propagandası yapan bir sergi açılması, insanlığa karşı suç işleyen bir örgüte AP binasında yer açılması anlamına gelir” dedi. Çelik, şöyle devam etti: “Bir yerde PKK-PYD sergisine izin verilmesi DAEŞ propagandasından farksızdır. AP'nin terör propagandası yapan bu tip etkinliklere izin vermemesi gerekir. AP'nin AB değerlerine de karşı olan bu oluşumlara karşı kararlı bir duruş sergilemesini bekliyoruz.”








Etiketler: Bakan  Çelik    Ap  Teröre  Karşı  Net  Durmalı      haber

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