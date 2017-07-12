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Bakan Çelik: 2017 Yılı İçin Anadolu Ekmeklik Sert Buğdayın Alım Fiyatı Ton Başına 940 TL

BAKAN ÇELİK: 2017 YILI İÇİN ANADOLU EKMEKLİK SERT BUĞDAYIN ALIM FİYATI TON BAŞINA 940 TL

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "2017 yılı için Anadolu ekmeklik kırmızı sert buğdayın alım fiyatı, ton başına 940 lira olarak belirlenmiştir. Açıklanan fiyatlara, kaliteye göre yüzde 5'e kadar da ilave artış uygulanacaktır." dedi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 20:40
Puan Ver : Bakan Çelik: 2017 Yılı İçin Anadolu Ekmeklik Sert Buğdayın Alım Fiyatı Ton Başına 940 Tl(5/10)1

Gözlü Tarım İşletmesinde düzenlenen 67. Geleneksel Hasat Bayramı'nda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bu yılın geçen yıla oranla daha iyi hasat verdiğini belirterek, "2017 yılı için Anadolu ekmeklik kırmızı sert buğdayın alım fiyatı, ton başına 940 lira olarak belirlenmiştir. Açıklanan fiyatlara, kaliteye göre yüzde 5'e kadar da ilave artış uygulanacaktır." dedi.

GEÇEN YILA ORANLA DAHA BEREKETLİ BİR YIL

Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, Gözlü Tarım İşletmesinde düzenlenen 67. Geleneksel Hasat Bayramı'nda yaptığı konuşmada, geçen yıla göre bereketli bir yıl yaşandığını söyledi.

ÜRETİM VE KALİTE ARTTI

Hububat üretimi için iki güzel gelişmenin yaşandığına işaret eden Çelik, üretimin ve kalitenin arttığını dile getirdi.

"KALİTEDE YÜZDE 10'LUK ARTIŞ OLDU"

Çelik, geçen yıla göre hububatta yüzde 4,5'lik artışla toplamda 37 milyon ton hububat üretimi beklediklerini belirterek, "Bu yıl kalitede yüzde 10'luk bir artış olduğunu belirtmek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mayısta başlayan hasat dönemiyle beraber 6 Haziran'dan itibaren üreticilere depolama ve finansman sağlamak amacıyla emanet ürün alımlarına başladı." diye konuştu.

ÇİFTÇİLER 1,2 MİLYON TON ÜRÜN TESLİM EDECEK

TMO'nun bugüne kadar 400 bin ton emanet ürün alımı gerçekleştirdiğini dile getiren Çelik, çiftçilerin teslim etmek üzere randevu aldığı miktarın ise 1,2 milyon ton civarında olduğunu belirtti.

"KALİTEYE GÖRE YÜZDE 5'E KADAR İLAVE ARTIŞ UYGULANACAK"

Çelik, hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaları yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hasadın yoğunluğuna ve yüksek rekolteye bağlı olarak piyasa fiyatlarının gevşemesi sonucu bugün itibarıyla TMO'nun müdahale fiyatını açıklaması ihtiyaç. Bunu gidermek için açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Bazı bölgelerde ekmeklik buğday 980 liranın üzerinde işlem görmektedir. Bazı bölgelerde de 850 ila 900 lira arasında işlem görmeye başladığını müşahade etmiş bulunuyoruz. Bunu dikkate alarak Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın fiyatı tabii ki bir taban fiyat. Bu taban fiyat üzerinde değer bulacak, buna inanıyoruz. 2017 yılı için Anadolu ekmeklik kırmızı sert buğdayın alım fiyatı, ton başına 940 lira olarak belirlenmiştir. Açıklanan fiyatlara, kaliteye göre yüzde 5'e kadar da ilave artış uygulanacaktır. Bu durumda üreticimiz kalitesine göre buğdaylarını 990 liraya kadar TMO'ya satabileceklerdir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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