Suriye'de yürürlüğe girecek olan ateşkes görüşmelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mütabakat her an yürürlüğe girebilir. Türkiye kalıcı ateşkesi savunuyor. PYD, Astana'daki görüşmede olmayacak. Bu süreçte olmaması BM Güvenlik Konseyi'nin kararıdır" dedi.







Türkiye ile Rusya, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı. Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek. AA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.







Planın, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.







Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek.







TERÖR ÖRGÜTLERİ ATEŞKESİN KAPSAMI DIŞINDA







Ancak terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.







Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.







İKİ ÜLKE SÜRECİN GARANTÖRLÜĞÜNÜ YAPACAK







İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.







"ATEŞKESİ İHLAL EDENLERİ ENGELLEMEMİZ LAZIM"







Reuters'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen bir resepsiyonda Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye ile Rusya'nın Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştığı haberleri konusunda şunları söyledi:







*Suriye'de çözüm için iki metin var, biri siyasi çözümle ilgili diğeri ateşkes; her an yürürlüğe girebilir.







*Sağlanan ateşkesi Suriye geneline yaymak istiyoruz







*Bu ateşkesi ihlal edenlere karşı, bunu da denetlememiz ve engellememiz lazım







*Artık Suriye'de kalıcı bir ateşkes ve müzakerelerle de siyasi dönüşüm olsun istiyoruz







BM: PYD OLMAYACAK







İHA'nın geçtiği habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mtabakat her an yürürlüğe girebilir. Türkiye kalıcı ateşkesi savunuyor. PYD, Astana'daki görüşmede olmayacak. Bu süreçte olmaması BM Güvenlik Konseyi'nin kararıdır" dedi.







