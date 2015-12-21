O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUSYA'YA ÇOK SERT TEPKİ


BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RUSYA'YA ÇOK SERT TEPKİ
Tarih : 21 Aralık 2015, 15:43
Puan Ver : Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya Çok Sert Tepki(8/10)6


 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Suriye'de İdlib şehir merkezine düzenlendiği hava saldırılarını şiddetle kınadı.



Bakan Çavuşoğlu, AA'nın sorusu üzerine, dün İdlib şehir merkezinde çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Rus hava saldırılarına ilişkin görüşlerini yazılı olarak açıkladı.



Açıklamasında, "Rus Hava Kuvvetleri'nin dün (20 Aralık) İdlib şehir merkezine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, saldırıda valilik binası, mahkeme binası ve bir okul ile yerleşim birimleri hedef alındığını, 200'e yakın Suriyelinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Suriyelinin yaralandığını vurguladı.








Etiketler: Bakan  Çavuşoğlu  Ndan  Rusya  Ya  Çok  Sert  Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER