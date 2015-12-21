

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Suriye'de İdlib şehir merkezine düzenlendiği hava saldırılarını şiddetle kınadı.







Bakan Çavuşoğlu, AA'nın sorusu üzerine, dün İdlib şehir merkezinde çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Rus hava saldırılarına ilişkin görüşlerini yazılı olarak açıkladı.







Açıklamasında, "Rus Hava Kuvvetleri'nin dün (20 Aralık) İdlib şehir merkezine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, saldırıda valilik binası, mahkeme binası ve bir okul ile yerleşim birimleri hedef alındığını, 200'e yakın Suriyelinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Suriyelinin yaralandığını vurguladı.