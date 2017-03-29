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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ HALKBANK AÇIKLAMASI


BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ HALKBANK AÇIKLAMASI
Tarih : 29 Mart 2017, 10:36
Puan Ver : Bakan Çavuşoğlu'ndan Flaş Halkbank Açıklaması(7/10)5


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili olarak “Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz." dedi.



 



kaynak:sabah








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