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Bakan Çavuşoğlu'ndan Çok Net Salih Müslim Açıklaması: Artık Ona Rahat Yok!

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÇOK NET SALİH MÜSLİM AÇIKLAMASI: ARTIK ONA RAHAT YOK!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'dan Almaya'ya geçen terörist başı Salih Müslim'le ilgili "Nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Artık ona rahat yok." dedi.

Tarih : 05 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Bakan Çavuşoğlu'ndan Çok Net Salih Müslim Açıklaması: Artık Ona Rahat Yok!(5/10)1

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu çabalarımız Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız" dedi.

"ÇABALARIMIZ ALMANYA İLE SINIRLI DEĞİL"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Salih Müslüm ile ilgili girişimlerinin olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Yarın Sigmar Gabriel ile Almanya'da 14.30 gibi buluşacağız, görüşmelerimizde de gündeme getireceğiz. Bu çabalarımız Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Türkiye'de mahkeme kararları var. Türkiye'deki terör saldırılarının sorumlusu olarak tutuklama kararı var. Bu konuda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ilgili birimlerimiz Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"ARTIK ONA RAHAT YOK"

Çavuşoğlu, sözlerini "Nereye giderse gitsin peşindeyiz. O ülkelerden de iade talebinde bulunacağız. Tüm aldığımız kararları, bilgileri aktararak, resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz. Artık ona da rahat yok." diyerek sonlandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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