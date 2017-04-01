

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK ile mücadeleni sınır dışında da süreceğini belirterek, "Şu anda Kandil'de nasıl mücadele ediyorsak, ikinci bir Kandil oluşturmak için de Sincar bölgesinde bazı yapılanmalara girdiler. Biz buralarda da diğer yerlerde de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekli müdahaleleri de yapacağız. Bunu ABD Dış İşleri Bakanı Tillerson ile görüştük. Kendileri de özellikle bu Sincar bölgesinden çıkarma ile ilgili bizimle işbirliği yapacaklarını ve planlarının da hazır olduklarını bize de söylediler" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



"Yerel kuvvetler devralmalı"



Terör örgütleri ile mücadelenin sürdürüleceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Fırat Kalkanı operasyonu tabii ki El Bab'ta tarafından bakacak olursak şu anda El Baba ele geçirildi. Her şey tam bitmiş değil, temizlik yapılıyor. Güvenliğin tam olarak sağlanması lazım. Buralar terörden arındırılmış güvenli bölgelerdir. Bu güvenli bölgelere insanlar dönmeye başladı. Suriye'nin başka yerlerinden de insanlar geliyor.Türkiye'den de 50 binden fazla Suriyeli bu bölgelere döndü. Buraların güvenliğini yerel güçlere tabii ki devretmek lazım ama bunu da hazırlamak lazım. Suriye'de şu anda sürekli terör örgütleri arasında da değişik güçleri arasında da birbirlerine karşı toprak kazanım mücadelesi var. Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'ta önemli bir başarı elde edildi. Fakat bizim askerlerimiz de ordadır, tüm bu yapılacak çalışmaları bizim gerçekleştirmemiz lazım, buraların tam anlamıyla terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşmasını da sağlamamız lazım. Yerel kuvvetlerinde güvenliği devralması için gerekli hazırlıkların tamamlanması lazım. Bu konuda eğit donat dahil birçok çalışmamız yürüyor" dedi.



"Sincar konusunda ABD işbirliğini dile getirdi"



Sincar bölgesinde PKK varlığı ile ilgili soruya da yanıt veren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. Biz de PKK ile mücadelemizi hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın dışında sürdürüyoruz. PKK nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemiz sürdüreceğiz. Şu anda Kandil'de nasıl mücadele ediyorsak, ikinci bir Kandil oluşturmak için de Sincar bölgesinde bazı yapılanmalara girdiler. Biz buralarda da diğer yerlerde de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekli müdahaleleri de yapacağız. Mücadelemizin bir parçasıdır nerede olursa olsun müdahale etmek nerde olduğu önemli değil. Bunu ABD Dış İşleri Bakanı Tillerson ile görüştük. Kendileri de özellikle bu Sincar bölgesinden çıkarma ile ilgili bizimle işbirliği yapacaklarını ve planlarının da hazır olduklarını bize de söylediler" diye konuştu.







kaynak:haberler