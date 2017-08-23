BAKAN ÇAVUŞOĞLU: REFERANDUM KARARININ YANLIŞ OLDUĞUNU BARZANİ'NİN YÜZÜNE SÖYLEYECEĞİM
vIrak'ta temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek. Çavuşoğlu, bu görüşme sırasında Barzani'ye referandum kararının yanlış olduğunu söyleyeceğini açıkladı.
"TELAFER İÇİN BAŞLATILAN OPERASYONDAN MEMNUNUZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ziyaretinde mevkidaşı İbrahim Caferi ile kameraların karşısına geçti.
Televizyonların canlı yayınladığı basın toplantısında Çavuşoğlu "Telafer'i DAEŞ'ten geri almak için başlatılan operasyondan memnunuz. Telafer'in Türkmen kimliğinin korunması yönündeki beklentileri de değerli kardeşim Caferi ile paylaştım" dedi.
IRAK'IN YENİDEN AYAĞA KALKMASI İÇİN DESTEK VERİLECEK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IŞİD sonrası Irak'ın yeniden ayağa kalkması için Ankara'nın tüm desteği vereceğini söyledi: "Bugün buraya Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü ve birlik beraberliğine desteğimizi göstermek için geldim."
Sınır bütünlüğüne vurgu yapan Çavuşoğlu, "Kerkük'te bölgesel yönetimin bayrağının asılmasının ve Erbil'in adımlarının yanlış olduğunu söyledik" ifadesini kullandı.
REFERANDUMUN İPTALİ İSTENECEK
Çavuşoğlu'nun bugünkü randevu listesinde, kritik bir görüşme bulunuyor. Erbil'e geçecek Dışişleri Bakanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek. Buluşmanın en önemli gündem maddesi, beklendiği gibi bağımsızlık referandumu olacak.
Referandum kararının yanlış olduğunu Erbil ziyaretinde de söyleyeceğini aktaran Çavuşoğlu, net bir şekilde referandumun iptalini isteyeceğini söyledi.
"KAMPTA EĞİTİM ALANLAR, 700'DE FAZLA DEAŞ'LI TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ"
Bir gazetecinin sorduğu Başika'daki askeri kampla ilgili soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlı, "Başika Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek için kurulmadı. Ve burada Irak'ın öz evlatları eğitildi, donatıldı. Neye karşı? DAEŞ'e karşı. 700'den fazla DAEŞ teröristi kampta eğitim alanlar tarafından öldürüldü. Şimdi de Irak yönetiminin verdiği görevleri yerine getiriyor. Başika kampının buradaki iç siyasette yarattığı gerilimin de farkındayız. Özel temsilciler teknik konuları görüşüyor" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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