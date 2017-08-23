İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: REFERANDUM KARARININ YANLIŞ OLDUĞUNU BARZANİ'NİN YÜZÜNE SÖYLEYECEĞİM


Bakan Çavuşoğlu: Referandum Kararının Yanlış Olduğunu Barzani'nin Yüzüne Söyleyeceğim
Tarih : 23 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Bakan Çavuşoğlu: Referandum Kararının Yanlış Olduğunu Barzani'nin Yüzüne Söyleyeceğim(10/10)6

vIrak'ta temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek. Çavuşoğlu, bu görüşme sırasında Barzani'ye referandum kararının yanlış olduğunu söyleyeceğini açıkladı.

"TELAFER İÇİN BAŞLATILAN OPERASYONDAN MEMNUNUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ziyaretinde mevkidaşı İbrahim Caferi ile kameraların karşısına geçti.

Televizyonların canlı yayınladığı basın toplantısında Çavuşoğlu "Telafer'i DAEŞ'ten geri almak için başlatılan operasyondan memnunuz. Telafer'in Türkmen kimliğinin korunması yönündeki beklentileri de değerli kardeşim Caferi ile paylaştım" dedi.

IRAK'IN YENİDEN AYAĞA KALKMASI İÇİN DESTEK VERİLECEK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IŞİD sonrası Irak'ın yeniden ayağa kalkması için Ankara'nın tüm desteği vereceğini söyledi: "Bugün buraya Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü ve birlik beraberliğine desteğimizi göstermek için geldim."

Sınır bütünlüğüne vurgu yapan Çavuşoğlu, "Kerkük'te bölgesel yönetimin bayrağının asılmasının ve Erbil'in adımlarının yanlış olduğunu söyledik" ifadesini kullandı.

REFERANDUMUN İPTALİ İSTENECEK

Çavuşoğlu'nun bugünkü randevu listesinde, kritik bir görüşme bulunuyor. Erbil'e geçecek Dışişleri Bakanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek. Buluşmanın en önemli gündem maddesi, beklendiği gibi bağımsızlık referandumu olacak.

Referandum kararının yanlış olduğunu Erbil ziyaretinde de söyleyeceğini aktaran Çavuşoğlu, net bir şekilde referandumun iptalini isteyeceğini söyledi.

"KAMPTA EĞİTİM ALANLAR, 700'DE FAZLA DEAŞ'LI TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ"

Bir gazetecinin sorduğu Başika'daki askeri kampla ilgili soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlı, "Başika Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek için kurulmadı. Ve burada Irak'ın öz evlatları eğitildi, donatıldı. Neye karşı? DAEŞ'e karşı. 700'den fazla DAEŞ teröristi kampta eğitim alanlar tarafından öldürüldü. Şimdi de Irak yönetiminin verdiği görevleri yerine getiriyor. Başika kampının buradaki iç siyasette yarattığı gerilimin de farkındayız. Özel temsilciler teknik konuları görüşüyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Çavuşoğlu  Referandum  Kararının  Yanlış  Olduğunu  Barzani  Nin  Yüzüne  Söyleyeceğim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER