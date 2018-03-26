Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye zarar veren terör örgütlerinin ve sahtekarların yurtdışına kaçtığını dile getirerek, "Milletimize sözümüz var onların ensesindeyiz. Onlardan hesap sorduk, soracağız" dedi. Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ı kasteden Çavuşoğlu, "Uruguay'a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz" diye konuştu.

TOSUNCUK'U KAST EDİP "ONUN DA ENSESİNDEYİZ" DEDİ

Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Latin Amerika'da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçilikler açacağız. Şimdi sıra Uruguay'da. Uruguay'a da bir sahtekar kaçtı biliyorsunuz. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum 'kaçtım' yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz." dedi.

Kaynak: haberinburada