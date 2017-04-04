

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kerkük'te referandum kararına sert tepki gösterdi ve " Fırsatçılık yapıyorlar. Bağdat karar alır, Kerkük Meclis'i tek başına karar alamaz. Burada bir şeylerin döndüğü gerçek. İyi niyetli adımlar değil" dedi. İdlib'deki kimyasal saldırı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu "İnsanlık suçudur" dedi,



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği kimyasal saldırı ve Kerkük İl Meclisi'nin aldığı referandum kararına ilişkin konuştu. İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırıyı değerlendiren Çavuşoğlu, "Çıkıp Esed'la ilgili kararı halk versin diyorlar. Böyle saldırılarla halk mı kalır. Bu bir insanlık suçudur. Bunun bir cezası olmalı. Ama batı dünyası yine vurdumduymaz davranacaktır. Bu saldırı, tüm süreci heba edebilir" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet