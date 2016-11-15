BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ALMANYA'DA 4 BİN 500 TERÖRİST VAR DEMEKTİR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu'nun Bakanlıktaki makamında gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. İki bakan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada konuk bakan ile ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bazı bölgesel konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkilere çok önem verdiklerini ve Türkiye ile Almanya'nın Avrupa'nın en önemli ülkelerinden olduğunu söyledi. Almanya'nın Türkiye'nin birinci ticaret ortağı olmasının tesadüf olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, bunun ekonomik ilişkilere verilen önemi gösterdiğini anlattı. Çavuşoğlu, iki ülkenin siyasi ilişkileri ve özellikle istişare mekanizmalarını bugüne kadar çok güzel işlettiğini ve bundan sonraki dönemde de sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.
kaynak:milliyet
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