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Bakan Canikli: Altay ve Fırtına'ya Dünyadan Büyük Talep Var

BAKAN CANİKLİ: ALTAY VE FIRTINA'YA DÜNYADAN BÜYÜK TALEP VAR

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, hem Fırtına Obüsüne hem Altay Tankına, Ortadoğu, Asya ve Batı Avrupa ülkelerinden büyük talep olduğunu belirtti.

Tarih : 11 Ocak 2018, 18:30
Puan Ver : Bakan Canikli: Altay Ve Fırtına'ya Dünyadan Büyük Talep Var(5/10)1

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, milli tank üretim projesi kapsamında geliştirilen Altay Tankı'na çok talep olduğunu Ortadoğu, Asya ve Batı Avrupa'ya satacaklarını söyledi. Canikli, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette milli ve yerli ürünlerle ilgili bilgi verdi.

"ALTAY TANKI İÇİN TEKLİFLER VERİLDİ"

Altay Tankı'nın ihalesinin yapıldığını, değerlendirme sürecinde oldukları belirten Canikli, " Teklifler verildi. Şu anda değerlendirilmesi yapılıyor. Birçok kriter var. Objektif kriterler bunlar. O çerçevede en uygun teklifi kim vermişse o alacak. Öyle herhangi bir kişinin, grubun dışlanması diye bir şey söz konusu olamaz. Bunlar zaten açık yapılıyor" dedi.

"SERİ ÜRETİM EN GEÇ 2020'DE BAŞLAYACAK"

Canikli Altay tankının tamamının milli ve yerli olacağını 2019 yılının sonu yada 2020'nin başında seri üretime geçeceklerini ifade etti. Bütün yerli ve milli ürünlerin yurtdışına pazarlamasını yaptıklarını belirten Canikli, "Bütün savunma ürünlerinin büyük bölümü sipariş üzerine yapılır. Biz gittiğimiz ülkelerde onun pazarlama çalışmalarını yapıyoruz. Ciddi de bir talep var. Hem Fırtına obüsümüze, hem Altay Tankı'mıza, hem de diğerlerine" diye konuştu.

Altay Tankı'nın motoru için ayrı bir çalışma yürüttüklerini belirten Canikli, "Motorun ihalesi ayrı yapılacak fakat ürün tek parça. Tümüyle yerli hale getirmek için tek sorun motor. Diğer komponentlerle ilgili bir sıkıntı yok" dedi. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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